شكرا لقرائتكم الخطيب يعود للقاهرة 2 ديسمبر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يوم 2 ديسمبر المقبل موعداً مبدئياً للعودة للقاهرة بعد إجراء عملية جراحية أمس الأول ،الأثنين، في ألمانيا لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر.

ومن المقرر أن يخضع الخطيب لفحوصات طبية ومتابعة من الطبيب الذى أجرى له الجراحة من أجل تحديد موعد بدء جلسات المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي التى ستنتهي في الثاني من ديسمبر المقبل بعدها سيعود للقاهرة من أجل مواصلة العلاج الطبيعي بالقاهرة ثم مزاولة أعماله بالنادي تدريجياً.