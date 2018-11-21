شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة طلائع الجيش وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا طلائع الجيش وبتروجت 3/3 فى مباراة مثيرة تقدم فيها الفريق البترولى بثلاثة أهداف مقابل هدف وفى الخمس دقائق الأخيرة من المباراة نجح لاعبو طلائع الجيش فى إحراز هدفين متتاليين ليقتسم الفريقان نقاط المباراة التى أقيمت باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر للدورى.

تقدم محمد فييرا لبتروجت فى الدقيقة 50 وتعادل نداى للطلائع فى الدقيقة 52، ثم أضاف محمود صلاح الهدف الثانى لبتروجت فى الدقيقة 54 وأضاف محمد سالم الهدف الثالث للفريق البترولى فى الدقيقة 89، قبل أن يعود أحمد جعفر ليحرز الهدف الثانى للطلائع فى الدقيقة 91 ويختتم مصطفى محمد مهرجان الأهداف فى الدقيقة 94 من عمر اللقاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 17 نقطة فى المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد بتروجت إلى 12 نقطة فى المركز قبل الأخير للدورى.