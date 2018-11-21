شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يتقدم على وادى دجلة بالهدف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم بيراميدز على وادى دجلة، بالهدف الأول فى الدقيقة 19 من المباراة التى تجمع الفريقين، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

جاء هدف بيراميدز عن طريق أحمد أيمن منصور لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح فريقه ويمتلك وادى دجلة قبل المباراة 15 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يتواجد بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف وما زال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة .