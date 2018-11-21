شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد يتعهد بعودة الأهلى وإسعاد جماهيره على حساب الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام محمد، لاعب الأهلى، إن مباراة الوصل الإماراتي، غدًا، ستكون قوية للغاية، وهناك استعدادات على أعلى مستوى من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق أفضل نتيجة لإسعاد جماهير الأهلي وتخطي هذه المرحلة.

وأضاف هشام محمد: "الكل حزين بعد خسارة اللقب الأفريقي. ولكن هدفنا كلاعبين تدارك الأمور سريعًا والعودة للانتصارات".

يذكر أن الأهلى يلتقي الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس، بتوقيت القاهرة في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت 2-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.