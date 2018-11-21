شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة الوصل الإماراتى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى تدريبه الختامى بالامارات استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الوصل الاماراتى فى المباراة التى ستجمعهما غدًا بملعب استاد زعبيل فى اياب دور الستة عشر للبطولة العربية للأندية الأبطال التى تحمل اسم (كأس زايد للأندية الأبطال). وانتهى لقاء الفريقين فى مباراة الذهاب التى اقيمت بملعب استاد الجيش ببرج العرب بهدفين لكل منهما، ما يضع النادى الأهلى أمام ضرورة تحقيق الانتصار بأى نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين لضمان التأهل للدور التالى. وشارك فى التدريب جميع اللاعبين تحت اشراف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وجهازه الفنى المعاون. وظهر اللاعبون بروح معنوية عالية ورغبة فى تحقيق الانتصار حيث وضحت الجدية على أداء الفريق بشكل جعل الجميع يتفائل بقدرة الفريق على حسم المواجهة لصالحه. وتقام مباراة الغد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا وسط أنباء عن توافد جماهيرى كبير لمساندة المارد الأحمر فى المباراة.

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