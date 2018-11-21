شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. حرس الحدود يتقدم على المصرى بهدفين فى 3 دقائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة حرس الحدود و المصري بتقدم الحدود بهدفين دون رد فى اللقاء المقام بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ 15.

تقدم إبراهيم عبد الخالق لهدف لحرس الحدود فى الدقيقة 37 من الشوط الأول بمرمى المصرى بعد عرضية يقابلها عبد الخالق برأسه تسكن شباك أحمد مسعود، وبعدها بأقل من 3 دقائق وتحديداً الدقيقة 40 يحرز وليد عطيه الهدف الثانى للحدود بعد عرضية من الجهة اليمنى أيضا يقابلها بتسديدة قوية لينتهى الشوط بتقدم الحدود 2/0.

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبى الفريقين على أمل إحراز هدف مبكر ويصل كلاً منهما للأخر وكان المصرى الأكثر خطورة بهجمة فى الدقيقة 10 تلعب عرضية تصل لأحمد جمعه الذى يسددها قوية لكن المتألق أحمد السعدنى ينقذها ببراعة وينقذ بعدها أكثر من فرصة خطيرة للمصرى.

دفع طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى حرس الحدود بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد السعدنى

خط الدفاع: عبد الله جمعه وخالد سامى ومحمد الشبينى وتاحا

خط الوسط: أحمد فليكس ومصطفى جمال و إبراهيم عبد الخالق

الهجوم: محمد الشيخ و ووليد عطية وحمادة نصر

على الجانب الآخر دفع ميمى عبد الرازق المدير الفنى للمصرى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أحمد مسعد

الدفاع : إسلام عيسى و فريد شوقى و أحمد شوشه و أحمد ياسر فى خط الظهر .

الوسط : أحمد جوده و مصطفى مارسيللو و محمد جابر و عمرو موسى خط الوسط .

الهجوم: أحمد جمعة ومحمود حمد.

ويحتل المصرى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا وما زالت لديه خمس مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفًا.

هدف الحدود الأول

هدف الحدود الثاني