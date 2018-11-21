البطولة الحرام.. بعد سيكازوي.. إيقاف مهدي عبيد.. وحقيقة إعادة النهائي الإفريقي بين الأهلي والترجي

كتب: ضياء السقا

أثار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه عن إيقاف حكمين أدارا مباراتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تُوج بها الترجي التونسي، مؤخرا على حساب الأهلي، مما دفع البعض للتساؤل حول إمكانية إعادة المباراة النهائية، على خلفية الاتهامات الموجهة للحكمين بالفساد والرشوة.

إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي

في البداية قرر الكاف إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي الذي أدار مباراة الترجى وأول أغسطس الأنجولي فى إياب نصف نهائي دورى الأبطال، وتوجيه تهمة الفساد والرشوة له بعد أخطاءه الجسيمة في اللقاء وتحيزه الشديد للفريق التونسي، بعد أن ألغى هدفا صحيحا لبطل أنجولا.

إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد

وبعدها بساعات أعلن الاتحاد الإفريقي إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد، والذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، في برج العرب، بسبب ما شهده اللقاء من قرارات تحكيمية خاطئة.

وقال الكاف في خطابه الموجه للاتحاد الجزائري، أنه تم إيقاف عبيد، بشكل مؤقت عن جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لحين الخضوع لجلسة الاستماع التأديبية وإصدار القرار النهائي بشأنه، وذلك بعد أن تم اتهامه بالفساد.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الاتحاد الجزائري، ولا من الحكم مهدى عبيد، حيث رفض الأخير الرد على أية اتصالات هاتفية للاستفسار حول موقفه من عقوبة الإيقاف التى صدرت بحقه.

هل تُعاد المباراة النهائية؟

وبعد وجود شبهات فساد تحكيمي في لقائي نصف النهائي، والنهائي، يبقى السؤال الأهم، هل ستعاد المباراة النهائية بين الأهلي والترجي في حال ثبوت الاتهامات الموجهة للحكمين؟

خبراء: إعادة المباراتين في حال ثبوت التهم

وفي سياق متصل، أكد خبراء أن لوائح الكاف تنص على إعادة مباراة الترجي وأول أغسطس في إياب نصف نهائي دورى الأبطال، حال إثبات تلقي الحكم رشاوى لمنح بطل تونس بطاقة التأهل للمباراة النهائية، ونفس الأمر للقاء ذهاب المباراة النهائية بين الأهلي والفريق التونسي.

ومن المنتظر أن يخضع الحكمان للتحقيق بلجنة الانضباط، وحال ثبوت تهمة التواطؤ عليهما، ستتم إعادة المباراتين، وبالتالى يتجرد بطل تونس من لقبه المتوج به على حساب الأهلي.

مدير الإعلام بـ"الكاف": مستحيل إعادة المباراتين

وعلى الجانب الأخر يرى محمد ثابت مدير الإعلام بـ"الكاف" أنه من الصعب إعادة أي مباراة، خاصة أن البطولة انتهت وتم تتويج الفائز.

وأضاف ثابت في تصريحات إعلامية أنه من الصعب إعادة مباراة كاملة ضمن بطولة حيث إنها انتهت بكل أحداثها، وهذا الأمر مستحيل أن يحدث.