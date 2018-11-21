قبل ساعات من مواجهة الوصل.. رسالة قوية من كارتيرون للاعبي الأهلي.. وبشرى سارة للجهاز الفني

كتب: ضياء السقا

رسالة من كارتيرون للاعبي الأهلي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، أن فريقه هدفه تحقيق الفوز، أمام الوصل الإماراتي من أجل إسعاد الجماهير وإهداء الفوز لها.

وقال كارتيرون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: “تحدثت مع اللاعبين، وحثثتهم على ضرورة تحقيق الفوز، والعودة للطريق الصحيح لاستعادة الانتصارات والبطولات”.

وأضاف المدير الفني أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين وقادرين على تخطي المرحلة الحالية.

وتابع: “سوف نخوض مباراة الوصل بكل قوة لإسعاد جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق قادر على العودة بقوة بداية من مواجهة الوصل الإماراتي”.

إكرامي يغيب عن المران

وفي سياق متصل، غاب شريف إكرامي، حارس الفريق ،عن مران الأربعاء على استاد زعبيل، بإمارة دبي، بسبب شعوره بنزلة برد، وارتفاع في درجة الحرارة.

وفضّل الجهاز الطبي منح إكرامي راحة من المران، فيما خضع ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي لتدريبات قوية تحت إشراف مصطفى كمال، مدرب الحراس.

بشرى سارة للجهاز الفني

ومن ناحية أخرى شارك حسام عاشور، قائد الفريق، في مران الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في إصبع القدم اليسرى، وبات جاهزا للمباراة.

ويستضيف الوصل الإماراتي، الأهلي، على ملعب زعبيل بدبي، في الخامسة والنصف مساء الخميس، في إطار منافسات إياب دور ال16 من البطولة العربية للأندية.

وكان لقاء الذهاب في استاد برج العرب بالأسكندرية قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 بعدما أطاح بالنجمة اللبناني من دور الـ32 بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1، فيما صعد الوصل على حساب الاتحاد السعودي.

ويدخل الأهلي متأثرا بخسارته اللقب الإفريقي أمام الترجي التونسي، ولا بديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز والتأهل للدور التالي.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أعلن أن البطولة العربية هى الفرصة الأخيرة للفرنسي باترك كارتيرون، المدير الفني للأهلي.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن خروج الأهلي من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي من دور الـ16، يعني رحيل الجهاز الفني بالكامل، لأنه سيكون ثاني لقب يضيع من المارد الأحمر هذا الموسم".

وأكد الإعلامي: "الصعود لربع نهائي البطولة العربية، سيعوض الجماهيرالحمراء ولو قليلا عن خسارة اللقب الإفريقي".