مصدر: 3 عروض لباسم مرسي.. واللاعب يرحل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مقرب من باسم مرسي لاعب الزمالك المنتهية إعارته لنادي لاريسا اليوناني، أنه تلقى عرضا من تركيا للانضمام إلى أحد الأندية في انتقالات الشتاء يناير المقبل.

وأضاف المصدر لـ"يلا كورة"، أن اللاعب تلقى عرضين من ناديي الإسماعيلي وبتروجيت من الدوري المصري.

وفشل باسم مرسي في العودة لليونان بسبب عدم تمكنه من استخراج تصريح السفر للتجنيد، ليقرر اللاعب إنهاء إعارته مع ناديه اليوناني، الذي انضم إليه الصيف الماضي.

وأوضح المصدر أن هناك خلافا داخليا في نادي الزمالك حول عودته، ولكن اللاعب قرر الرحيل بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، حيث يمتد عقد اللاعب مع النادي الأبيض لمدة موسمين بالإضافة لهذا الموسم.

وشارك باسم خلال شهور لعبه لنادي لاريسا في 6 مباريات دون تسجيل أي هدف.