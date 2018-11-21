مباشر بالدوري.. الإسماعيلي 0 - 0 الإنتاج.. دجلة 0 - 1 بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى: زوار مصراوي الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراتي الإسماعيلي والإنتاج الحربي، ووادي دجلة وبيراميدز في الأسبوع الـ15 للدوري. ويحتل الإسماعيلي المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة. كما يحتل وادي دجلة المركز المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 22 نقطة. تابعونا لتغطية المباراة لحظة بلحظة في الدقيقة 19 تقدم بيراميدز عن طريق أحمد أيمن منصور، ليتقدم لفريقه في شباك دجلة.

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