الحدود يكتسح المصري بثلاثية.. والجيش يحقق تعادلا مثيرًا أمام بتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سقط المصري بثلاثية نظيفة أمام حرس الحدود، في الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري.

أحرز أهداف حرس الحدود إبراهيم عبدالخالق في الدقيقتين 38، و79، ووليد عطية في الدقيقة 40.

وارتقى حرس الحدود للنقطة 15 في المركز الـ13، فيما توقف رصيد المصري عند 12 نقطة في المركز الـ17 وله 5 مباريات مؤجلة.

وفي المباراة الأخرى، حقق الجيش تعادلا حاسما أمام بتروجيت، بعدما كان متأخرًا بنتيجة (3-1) حتى أحرز هدفين في الوقت بدل الضائع.

تقدم محمد سانوغو فييرا، لبتروجيت في الدقيقة 50، وتعادل لطلائع الجيش تالا نداي، في الدقيقة 52، ليتقدم بعدها محمود صلاح عبد الناصر لبتروجيت في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 89 أضاف محمد سالم الهدف الثالث لبتروجيت، لتقترب الـ3 نقاط من الفريق البترولي في أول مباراة لمؤمن سليمان.

ولكن عاد الثنائي أحمد جعفر، ومصطفى محمد ليحرزا هدفين لطلائع الجيش في الوقت بدل الضائع، وتحقيق تعادل مثير.

الجيش ارتقى للنقطة 17 في المركز السابع، وبتروجيت ارتقى لـ12 نقطة في المركز 16، نفس رصيد المصري.