رياضة | سليمان يشكر لاعبي بتروجت رغم تعادل الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سليمان يشكر لاعبي بتروجت رغم تعادل الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثنى مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، على أداء لاعبيه عقب التعادل مع طلائع الجيش، بالدوري العام.
وكان بتروجت، تعادل مع طلائع الجيش، بثلاثية لكل فريق بالمباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري العام.
وتولى مؤمن سليمان قيادة الفريق البترولي، عقب استقالة طارق يحيي المدير الفني السابق، بسبب سوء النتائج بالدوري المحلي.
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