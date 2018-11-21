رياضة | ريال مدريد يستعد لحسم مستقبل "كوفاسيتش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لحسم مستقبل "كوفاسيتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني، قد اتخذ قراره بشأن لاعب خط وسطه ماتيو كوفاسيتش، المعار إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يجتمع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي مع سانتياجو سولاري، مدرب الفريق الأبيض، واللاعب الكرواتي، من أجل تحديد وجهته المقبل، خاصة أن كوفاسيتش صرح برغبته في الرحيل عن النادي الملكي في الصيف الماضي.

الجدير بالذكر أن كوفاسيتش لم يترك أي ذكرى جيدة داخل الفريق، بل استخدم الصحافة من أجل الحديث عن رغبته في الرحيل وتهديده بالعصيان للسماح برحيله عن النادي.

وأفادت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن رغبة ريال مدريد هي عودة اللاعب للفريق، وفي حالة رغبته في الرحيل، ورفضه البقاء للحصول على دقائق لعب مع سولاري، سيبيعه النادي في مزاد للفريق الذي سيدفع أعلى سعر، ولن يتنازل ريال مدريد عن أي شيء في حال إصرار اللاعب على رحيله عن النادي الملكي.

ولم يقدم كوفاسيتش أوراق اعتماده مع الفريق الإنجليزي، ولم يسجل أي هدف حتى الآن، وقبل رحيله لتشيلسي، اعتمد عليه الريال لأنه لاعب شاب واعد يبلغ عمره 24 عامًا، ولكن مسألة رحيله قضت على بقائه في الفريق الأبيض.