رياضة | بالأرقام.. هل يستحق محمود وحيد قيادة الجبهة اليسري في الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. هل يستحق محمود وحيد قيادة الجبهة اليسري في الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع النادي الأهلي محمود وحيد الظهير الأيسر لنادي مصر المقاصة ضمن الصفقات الذي يستهدف التعاقد معها لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة الفريق الفيومي في الدوري الممتاز.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام محمود وحيد مع مصر المقاصة نقلًا عن موقع "كورة ستاتس" المتخصص في إحصائيات كرة القدم:

- محمود وحيد يبلغ من العمر 24 عامًا ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

- شارك "وحيد" في 13 مباراة مع فريق مصر المقاصة في الموسم الحالي، ولم يسجل أي أهداف، ولكنه نجح في صناعة 4 أهداف رفقة الفريق الفيومي، ويعتبر ثاني أكثر اللاعبين في مركزه صناعة للأهداف.

- بلغ إجمالي تمريرات "وحيد" في الموسم الحالي 664 منها 474 بشكل صحيح بدقة وصلت لـ 71%.

- نفذ ظهير المقاصة 95 عرضية منها 21 بشكل صحيح بدقة 22%.

- بلغ إجمالي محاولات "وحيد" 17 محاولة منها 7 على المرمى بدقة 41%.