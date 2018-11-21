رياضة | الجبلاية تصرف مكافأت المنتخب الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تصرف مكافأت المنتخب الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، صرف مكافأت المنتخب الوطني الأول، بعد الفوز على سوازيلاند ذهابًا وإيابًا بالتصفيات الإفريقية.

وقام إيهاب لهيطة مدير المنتخب بتحويل مبلغ 29 ألف جنيه لكل لاعب بالفراعنة، بواقع 13 ألف جنيه مكافأة الفوز على منتخب سوازيلاندا في القاهرة، و16 ألف جنيه مكافأة الفوز عليه بالخارج وفقا لما تنص عليه لائحة المكافآت الخاصة ببطولة الإمم الإفريقية.

فيما أجل مسؤولو الجبلاية، صرف مكافأة 13 ألف جنيه نتيجة الفوز على المنتخب التونسى، إلى موعد إقامة معسكر الفريق المقرر له في شهر مارس المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهة النيجر منتصف مارس المقبل خارج الديار، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.