برشلونة يغازل والد نيمار من أجل العودة

صرحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن إصرار إدارت نادي برشلونة الأسباني على استعادة النجم البرازيلي نيمار من جديد رغم رحيله المؤسف عن ملعب الكامب نو بعدما قام ناديه باريس سان جيرمان بكسر عقده.

وأدلت الصحيفة إلى أن أندري كوري مستشار نادي برشلونة في قارة أمريكا الجنوبية التقى والد النجم البرازيلي نيمار وتحدثا عن إمكانية عودة النجم البرازيلي .

ويقيم المنتخب البرازيلي في لندن من أجل أداء المباريات المقررة في الأجندة الدولية وقد شاهد أندري كوري تدريبات السامبا من أجل متابعة النجم البرازيلي نيمار ومحاولة الحديث معه عن مستقبله في المرحلة المقبلة وإمكانية عودته .

وأعلنت الصحيفة أن " كوري " حاول الاختباء من الكاميرات ولكن دون جدوى حيث تابعه عدد من الصحفيين ولاحقته العدسات حيث أشارت بعض المصادر أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع نيمار ووالده خاصة أنه كان ضمن العناصر التي ساهمت في توقيع اللاعب مع برشلونة عام 2013 حين ضمه البلوغرانا من سانتوس البرازيلي.

ونوهت إدارة نادي برشلونة ترحيبها بعودة النجم البرازيلي نيمار رغم الطريقة التي رحل بها من خلال كسر عقده حيث دفع باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو .

وحسب الكثير من التقارير الصحفية إلى أن البرازيلي نيمار ندم على قراره بالانتقال إلى باريس حيث التقى الكثير من زملاءه في صفوف برشلونة مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه داخل النادي الكتالوني ولم تعترض الإدارة على زيارات اللاعب.

وأكد بيب سيغورا المدير التنفيذي لنادي برشلونة أنه يرحب بعودة البرازيلي نيمار في أكثر من مناسبة وهو ما يؤكد أن إدارة البلوغرانا لا تمانع في عودة اللاعب رغم أن هناك قضايا يجري تداولها في أروقة المحاكم.

وتدرك إدارة برشلونة أن النجم البرازيلي نيمار يمثل قيمة تسويقية كبيرة يمكن استغلالها في جني عشرات الملايين من وراءه مما سيرفع من قدرات النادي المالية وسيمنح الفريق قدرة كبيرة من الناحية الهجومية.

ولم يستطع برشلونة الاستفادة من الفرنسي عثمان ديمبلي الذي اشتراه البلوغرانا من أجل تعويض رحيل البرازيلي نيمار في الوقت الذي قد يبحث فيه عن مركز آخر للنجم فيليبي كوتينيو والذي يشغل عادة مركز الجناح الأيسر الي كان يؤدي فيه نيمار.

وترددت الكثير من الأنباء بشأن امتلاك البرازيلي نيمار بندا يتيح له الرحيل مقابل دفع نحو 250 مليون يورو وهو الباب الذي قد يلجأ إليه البلوغرانا من أجل الحصول على اللاعب من جديد.