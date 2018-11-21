الترجي التونسي يحقق فوزا صعبا على المنستيري

حقق فريق الترحي فوزا صعبا على حساب الاتحاد المنستيري، 1-0، اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة للدوري التونسي.
سجل هدف اللقاء الوحيد، لاعب الترجي محمد وائل بالعربي، في الدقيقة 84، ليصعد للمركز الثالث بـ16 نقطة، فيما تجمد رصيد المنستيري عند نقطة يتيمة في المركز الأخير.
ودخل الفريقان المواجهة لأهداف متباينة، ففريق باب سويقة كان يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته، وفي المقابل كان المنستيري يبحث عن فوزه الأول، وهو ما جعله يحاول المباداة في الدقيقة 16، عن طريق لاعبه وليد الهيشري، لكن دفاع الترجي أخرج الكرة لركنية.
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