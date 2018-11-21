نجم ريال مدريد على رأس المرشحين لجائزة الفتى الذهبي

دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور القائمة المختصرة النهائية، لجائزة “الفتى الذهبي” لأفضل لاعب شاب أقل من 21 عامًا، التي تقدمها صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية.

وانضم الشاب البرازيلي إلى الهولندي جاستين كلويفرت (روما)، وماتياس دي ليخت (أياكس)، وباتريك كوتروني (ميلان)، وترينت ألكسندر- أرنولد (ليفربول) في القائمة النهائية.

وستعلن الصحيفة الإيطالية الفائز بين الخمسة المرشحين في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في تورينو حيث مقر “توتوسبورت”.

وحال فوز فينيسيوس جونيور، سيصبح ثالث برازيلي يفوز بهذه الجائزة، بعد مواطنيه أندرسون عام 2008 وباتو عام 2009.

وشارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب الجديد سانتياغو سولاري، حيث لم يدخل حسابات المدير الفني السابق يولين لوبتيغي الذي أقيل مؤخرًا.

وكان آخر لاعب يفوز باللقب هو الفرنسي كيليان مبابي، وسبقه كل من الإسبانيين إيسكو وسيسك فابريغاس وكذلك واين روني.