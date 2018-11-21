منتخب تونس يبدأ البحث عن مدرب جديد

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، في اجتماعه اليوم، الذي ما زال منعقدا حتى الآن، بدء البحث عن مدرب لمنتخب تونس.

ولم يتضمن قرار الاتحاد إعفاء المدربين مراد العقبي وماهر الكنزاري من مهامهما، وهو ما يعني أنهما سيواصلان المشوار ضمن الجهاز الفني لنسور قرطاج، كمساعدين للمدرب الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الاتحاد التونسي حول الجهاز الفني، جاء على إثر هزيمة أمس أمام المغرب بهدف دون رد وديا.

فأداء منتخب تونس، الذي خسر لأول مرة أمام أسود الأطلس بملعب رادس، كان مهزوزا جدا.

وأتت هذه الهزيمة أيضا بعد خسارة برج العرب الجمعة الماضي، أمام المنتخب المصري بثلاثية لهدفين، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات "كان" 2019.

يذكر أن الاتحاد التونسي قرر بصفة مفاجئة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إعفاء المدرب فوزي البنزرتي من مهامه، رغم قيادته النسور لـ3 انتصارات متتالية على حساب سوازيلاند والنيجر، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.