مستشار برشلونة يلتقي نيمار في لندن

لا يزال مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، غامضًا بسبب كثرة الأنباء التي تتحدث عن رغبة اللاعب في عدم الاستمرار بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أندريه كوري، مستشار برشلونة في أمريكا الجنوبية، التقى النجم البرازيلي نيمار ووالده خلال التواجد في العاصمة الإنجليزية "لندن" على هامش معسكر البرازيل الذي أقيم في إنجلترا.

وكشفت الصحيفة أن كوري حاول التخفي من الكاميرات خلال تواجده مع والد نيمار.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة، وأنه يشعر بالندم عقب الرحيل عن النادي الكتالوني.

وكان نيمار انتقل إلى سان جيرمان في الصيف قبل الماضي مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

جدير بالذكر أن نيمار تعرض للإصابة أمام الكاميرون في المباراة الودية التي انتهت مساء أمس الثلاثاء بنتيجة 1/0 لصالح راقصي السامبا.