شكرا لقرائتكم المنتخب يبدأ رحلة البحث عن ودية في مارس استعدادًا لنهائيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فى التفاوض مع أكثر من منتخب أفريقي لخوض ودية فى شهر مارس المقبل فى إطار الاستعداد لأمم أفريقيا التى تقام فى يونيو من العام المقبل 2019.

ووضع المكسيكي خافيير أجيري مواجهة منتخب أفريقي فى المقام الأول استعداداً لأمم أفريقيا إلى جانب أن الأقرب إقامة الودية داخل مصر لإرتباط المنتخب بمواجهة النيجر يوم 22 مارس 2019.

كان منتخب مصر قد تأهل رسمياً إلى أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون مع منتخب تونس على حساب منتخبي إي سواتيني و النيجر.