شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى مرانه بالتدريب على ركلات الترجيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلى على إنهاء مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، على استاد زعبيل بالإمارات بالتدريب على ركلات الترجيح، وكان المران قد شهد خوض اللاعبين لفقرة بدنية، ثم بعض الجمل التكتيكية، وأتبعها كارتيرون بالمران على الكرات العرضية وكيفية استغلالها في تسجيل الأهداف.

ويلتقى الأهلى مع الوصل الإمارتي في الخامسة والنصف مساء غد، الخميس، بتوقيت القاهرة في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت 2-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.