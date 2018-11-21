شكرا لقرائتكم تشكيل الاسماعيلى لمباراة الانتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى تشكيل لاعبيه لملاقاة الإنتاج الحربى بعد قليل ، لحساب الأسبوع الخامس عشر بمسابقة الدورى الممتاز. شهد التشكيل اشراك شكرى نجيب فى الهجوم بديلا لكريستوفر ميندوجا ومشاركة أحمد أيمن للمرة الأولى من البداية. وجاء التشكيل على النحو التالى .. حراسة المرمى .. عصام الحضرى خط الدفاع .. طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – أحمد أيمن خط الوسط الدفاعى ..نادر رمضان – عماد حمدى خط الوسط الهجومى ..كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم خط الهجوم ..شكرى نجيب على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد مصيلحى – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدى – عمر الوحش – ميندوجا – أوكيكى

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