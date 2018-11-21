الزمالك يستقر على محمد عبد السلام لخلافة الونش

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جدة - عمرو شويل استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على الدفع بمحمد عبد السلام فى تشكيل الفريق غدا أمام الداخلية، فى المباراة التى ستقام غداً الخميس، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز. ويأتى الدفع بمحمد عبد السلام ليكون المدافع الثانى بجوار محمود علاء لتعويض غياب محمود الونش الغائب عن الفريق للإصابة فيما سيدفع السويسرى جروس بعبد الله جمعة صانع ألعاب الفريق فى مركز الظهير الأيسر. وبذلك سيكون خط الدفاع الزمالك فى مواجهة الداخلية مكون من حازم إمام ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

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