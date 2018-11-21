شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض تكريم منتخب شباب الصالات في البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة تكريم منتخب مصر للشباب لكرة الصالات فى البرلمان بسبب عدم وصول دعوى رسمية إلى اتحاد الكرة.

كانت اللجنة الأوليمبية قد طالبت منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح و نادر رشاد بالتواجد فى مقر البرلمان اليوم لتكريمهم بعد حصول منتخب الصالات للشباب على برونزية اوليمبياد الأرجنتين.

كان مقرراً ذهاب المنتخب إلى البرلمان ظهر اليوم لتكريمهم قبل أن يتم إخطارهم من قبل اتحاد الكرة بعدم الذهاب بسبب عدم وصول أى دعوى رسمية لمقر اتحاد الكرة.