شكرا لقرائتكم التاريخ يدعم سيميونى فى مواجهاته أمام فالفيردى قبل موقعة السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الأرجنتيني دييجو سيميونى المدير الفنى لأتلتيكو مدريد، نظيره ارنستو فالفيردى، مدرب برشلونة، وذلك خلال مواجهة الفريقين السبت المقبل، فى مباراة بالجولة الـ13 من الدورى الإسبانى على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وتواجه المدربان 13 مباراة من قبل، حقق خلالها المدرب الأرجنتينى الفوز فى 8 انتصارات، مقابل انتصار وحيد لفالفيردى، بالإضافة إلى 4 تعادلات.

وكان الانتصار الوحيد لفالفيردى فى الموسم الماضى، عندما فاز البارسا على الروخيبالانكوس بهدف دون رد فى 4 مارس، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الليجا.



فالفيردى فى مران برشلونة

دييجو سيميونى

سيميونى فى مواجهة سابقة مع برشلونة