شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار ومبابى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، اليوم الأربعاء، عن طبيعة الإصابة، التى لحقت بنجمى الفريق نيمار وكيليان مبابى، خلال مشاركتهما مع منتخبى بلديهما أمس الثلاثاء.

وأوضح النادى الفرنسى على موقعه الرسمى، أن نيمار يعانى من إصابة عضلية فى الساق اليمنى، فيما تعرض مبابى لكدمة قوية فى الكتف.

واشار سان جيرمان إلى أن اللاعبان سيخضعان للملاحظة لمدة 48 ساعة، قبل أن يتم الكشف عن فترة غيابهما عن المباريات.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام ليفربول الإنجليزى بقيادة النجم المصرى محمد صلاح فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى الأبطال يوم الأربعاء المقبل.



نيمار يخرج مصابا