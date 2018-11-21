شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يعلن تعاقده مع الشنقيطي بطل آسيا للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقدت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، مع مهند الشنقيطي، لاعب المنتخب السعودي للشباب وأحد، يوم الأربعاء لدعم الفئات السنية وبناء مستقبل الفريق الأول. وكان الشنقيطي أحد نجوم الأخضر الشاب، الذي حقق كأس آسيا للفئة ذاتها في إندونيسيا عقب الفوز على كوريا الجنوبية في النهائي بهدفين لهدف. وكان الشنقيطي، ظهير أيمن، أساسيا في جميع مباريات الأخضر الشاب في البطولة الآسيوية عدا مباراة أستراليا التي بدأها بديلا قبل أن يتم الاستعانة بخدماته في وقت لاحق.

ونشر النادي في بيان له "تعاقد مجلس إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، مع مهند الشنقيطي، لاعب المنتخب السعودي للشباب وبطل كأس القارة" مؤكدا أن هذه الإضافة تهدف لتطوير مستقبل الفريق الأول "حيث يأتي التعاقد معه ضمن الاستراتيجية الموضوعة لبناء مستقبل الفريق الأول، من خلال دعم قطاع الفئات السنية بالمواهب البارزة، وتمت مراسم توقيع العقد يوم الأربعاء".

ويقع الاتحاد في المركز السادس عشر والأخير، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد نقطتين، وبفارق 4 نقاط عن أحد.