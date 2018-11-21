شكرا لقرائتكم مدرب القادسية: لا تهمني النتائج السابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البلغاري إيفايلو بيتيف، مدرب القادسية الجديد، أنه لا يهتم للمباريات التي سبقت حضوره للنادي، مضيفاً أن اللاعبين يركزون على مواجهة الرائد يوم الخميس في أولى أيام الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بيتيف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأربعاء: الفريق جاهز لمواجهة الرائد والاعتماد الآن على اللاعبين في تطبيق ما يطلب منهم والعمل بكل جد وتركيز خلال المباراة، وأبدى اللاعبون استعدادهم لتقديم أداء مميز وكسب الثلاث نقاط أمام الرائد.

وزاد مدرب منتخب بلغاريا السابق: لا أريد أن أتحدث عن المباريات السابقة ولكن المهم الآن أن نعمل معا ولازال الدوري طويل، عملنا في فترة التوقف على معالجة السلبيات وتحليل كافة الأخطاء التي وقع عليه الفرق بالمواجهات السابقة وعملنا بشكل جيد على تصحيحها وسوف تظهر النتيجة في المباريات القادمة.

وقبل المباراة، قال نايف هزازي، لاعب وسط القادسية: تعلمنا من الأخطاء التي وقعنا فيها في المواجهات السابقة وعملنا على تصحيحها ونحن جاهزون لمواجهة الرائد، فالمدرب وجهنا التوجيه الصحيح خلال المعسكر وأعطانا فكرة كاملة عن طريقته وتكتيكه الخاص وكيفية التعامل مع الفريق المنافس، وسوف نحاول الظهور بشكل جيد وتنفيذ جميع ما يطلب منا والتركيز طوال 90 دقيقة، ونحن عازمون على تقديم الأفضل خلال الجولات القادمة بقيادة المدرب الجديد إيفايلو بيتيف.