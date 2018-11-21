شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوجه رسالة للاعبى الأهلى قبل مواجهة الوصل الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلى أن الفريق هدفه تحقيق الفوز، غدًا، أمام الوصل الإماراتى من أجل إسعاد الجماهير وإهداء الفوز لها.
أضاف كارتيرون: "تحدثت مع اللاعبين، وحثثتهم على ضرورة تحقيق الفوز، والعودة للطريق الصحيح لاستعادة الانتصارات والبطولات"، موضحاً أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين وقادرين على تخطي المرحلة الحالية.
وأشار كارتيرون: "سوف نخوض مباراة الوصل بكل قوة لإسعاد جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق قادر على العودة بقوة بداية من مواجهة الوصل الإماراتي، غدًا".
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