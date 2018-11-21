شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تُبعد شريف إكرامى عن مران الأهلى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب شريف إكرامى، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مران فريقه المقام حاليًا على استاد زعبيل، بإمارة دبى، بسبب شعوره بنزلة برد، وارتفاع فى درجة الحرارة.

وفضّل الجهاز الطبى منح إكرامى راحة من المران. فيما خضع ثنائى حراسة المرمى محمد الشناوى وعلى لطفى لتدريبات قوية تحت إشراف مصطفى كمال، مدرب الحراس. ويخوض الأهلى مرانه الرئيسى على استاد زعبيل، استعدادا لخوض لقاء الإياب لدور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب.