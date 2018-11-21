صور.. اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للترايثلون

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم عصر اليوم اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للترايثلون على هامش البطولة العربية والأفريقية للديواثلون وتقام فاعلياتها بالاقصر خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجارى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر.

شارك فى الاجتماع ديبى الكسندر (جنوب أفريقيا) النائب الأول للرئيس ونزهة بيدوانى (المغرب) النائب الثانى للرئيس ،وواليان سانت لويس(موريشيوس) السكرتير العام، وإيدونيج ناجاسام أمين الصندوق وأعضاء المجلس محمد عبد الونيس(مصر) ود.جلوريا ابوباجينى (نيجيريا) وأبو بكر جاي (السنغال) و رئيس المناطق لطفى لعبيدى (تونس) والعضو الجديد أليكس مابرجا (روندا)، وريك فولتون (زيمبابوى) المنسق الفنى والعضو الشرفى لانير جلوفار (نيجيريا) ومساعدة رئيس الاتحاد مارى جرجس (مصر).

استعرض الاجتماع استراتيجية الاتحاد الأفريقى التى تعد جزء لا يتجزأ من استراتجية الاتحاد الدولى كما تم استعراض عدد من البطولات التي استضافتها الدول الافريقية فى الفترة الأخيرة وتقرير الرئيس وتقرير السكرتير العام والتقرير المالى والفنى واختيار عضو جديد بالاتحاد وتأهل المدربين والحكام ومنظمى البطولات، والتحديات التى تواجه رياضة الثرايثلون فى القارة الأفريقية والتأكيد على دعم عدد من الدول الأفريقية التى تنظم عدد من البطولات فى القارة منها السنغال التى تستضيف دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2022 وليسوتو المغرب وغانا.