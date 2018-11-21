شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشيد بحفاوة استقبال الإمارات قبل مواجهة الوصل فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى خلال الاجتماع الفنى الشكر لمسئولى الوصل الإماراتى على حفاوة الاستقبال وحسن المعاملة منذ وصول البعثة، مضيفاً أن البعثة منذ اليوم الأول تشعر أنها فى بلدها الثانى، موضحا أن الرياضة لها هدف سامى لتقريب الشعوب وتقوية العلاقات، متمنيا أن تخرج مباراة الأهلى والوصل بصورة تليق بالفريقين والشعبين المصرى والإماراتى.

ويواجه الأهلى الوصل الإماراتى غدا الخميس فى إياب دور الستة عشر من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.