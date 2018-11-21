شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. طلائع الجيش يتعادل مع بتروجت "سلبيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين طلائع الجيش وبتروجت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر للدورى .

جاءت أحداث الشوط الأول بطيئة ومملة ولم تسنح فرص كثيرة على مرمى الفريقية فى ظل رغبة اللاعبين على الحفاظ على نظافة شباكه خاصة لاعبى بتروجت فى المباراة الأولى لمؤمن سليمان المدير الفنى الجديد للفريق .