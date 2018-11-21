شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحدث عن طموح الأهلى أمام الوصل ويصف نتيجة الذهاب بغير العادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى إنه يحترم فريق الوصل الإماراتى ويعلم أن نتيجة التعادل فى لقاء الذهاب لدور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، التى أقيمت في برج العرب بالإسكندرية غير مرضية للأهلى، لأن التعادل بهدفين لكل فريق يصب فى مصلحة الوصل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المدرب الفرنسى بحضور حسام عاشور قائد الفريق، وأضاف كارتيرون أن الأهلى يمتلك الطموح والرغبة القوية فى تحقيق الفوز فى مباراة الغد، خاصة أن الفريق قدم مستوى جيدا فى لقاء الذهاب وسيطر على المباراة لمدة 80 دقيقة، لكن المباراة انتهت بالتعادل، ورغم سيطرة الأهلى على أغلب المباراة لم يتمكن من قتل اللقاء بهدف ثان وفى آخر 10 دقائق سكن شباك الأهلى هدفين فسعى للتعادل وهو ما جعل البعض يظن أننا لم تخض المباراة بكل قوة وهذا غير حقيقى.