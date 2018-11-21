الكاف يفجر مفاجأة بشأن إعادة مباراة الأهلي والترجي التونسي

ياسمين تيسير

فجر محمد ثابت مدير الإعلام بالاتحاد الأفريقي "الكاف" مفاجأة بشأن إمكانية إعادة مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أنه من الصعب إعادة المباراة، وأن البطولة انتهت وتم تتويج الفائز.

وقال ثابت في تصريحات إذاعية صباح اليوم من الصعب إعادة مباراة كاملة ضمن بطولة حيث إنها انتهت بكل أحداثها، مشددا أن مباراة الأرجنتين وإنجلترا بمونديال روسيا كانت يجب أن تعاد ولكن ذلك لا يحدث بالبطولات الكبرى.

وكان قد أعلن الكاف أمس أن حكم مباراة الترجي وأول أغسطس تقاضي رشوة مما أعاد الأمل في إعادة مباراة...