ياسمين تيسير
فجر محمد ثابت مدير الإعلام بالاتحاد الأفريقي "الكاف" مفاجأة بشأن إمكانية إعادة مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أنه من الصعب إعادة المباراة، وأن البطولة انتهت وتم تتويج الفائز.
وقال ثابت في تصريحات إذاعية صباح اليوم من الصعب إعادة مباراة كاملة ضمن بطولة حيث إنها انتهت بكل أحداثها، مشددا أن مباراة الأرجنتين وإنجلترا بمونديال روسيا كانت يجب أن تعاد ولكن ذلك لا يحدث بالبطولات الكبرى.
وكان قد أعلن الكاف أمس أن حكم مباراة الترجي وأول أغسطس تقاضي رشوة مما أعاد الأمل في إعادة مباراة...
شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يفجر مفاجأة بشأن إعادة مباراة الأهلي والترجي التونسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .