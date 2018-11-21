رد فعل الحكم الجزائري مهدي بن عبيد بعد عقوبة الكاف

يسري غازي

رفض الحكم الدولى الجزائرى مهدى بن عبيد، الرد على أية اتصالات هاتفية للاستفسار حول موقفه من عقوبة الإيقاف التى صدرت بحقه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكانت لجنة انضباط الكاف أعلنت عن إيقاف الحكم الجزائرى لوجود شبهة تحيز ورشوة فى مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال افريقيا التى جمعت بين الاهلى والترجى التونسي فى ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية والتى فاز خلالها المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من جانبه قال عابد بشير خليل الصحفى الجزائرى بجريدة الهداف الرياضية فى تصريحات لـ "صدى البلد" : مهدى بن عبيد رفض الرد على...