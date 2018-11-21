الكاف يفجر مفاجأة جديدة بشأن إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

عمرو الحلواني

فجر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد، بسبب أخطائه في مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مصدر مسئول داخل الاتحاد الإفريقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الجزائري مهدي عبيد، تم تحويله للتحقيق من أجل سماع أقواله حول الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والترجي بملعب برج العرب .

وأضاف أنه في حال تقديم الحكم الجزائرى ما يثبت براءته فإنه سيتم رفع الإيقاف عنه فورا ومشاركته في كأس العالم للأندية المقرر إقامته الشهر المقبل في...