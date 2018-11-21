كتب فتحى الشافعى تحسّنت حالة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال الساعات الماضية عقب إجراء جراحة أول أمس الاثنين لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر.

وبدأ الخطيب يتفاعل بشكل جيد ومتواصل مع زوجته التى تُقيم معه فى المستشفى الذى أجرى فيه العملية الجراحية بمدينة هانوفر الألمانية وصديق مصرى له مُقيم بألمانيا، كما تواصل رئيس الأهلى مع بعض مسئولى النادى وبعض أصدقائه بالقاهرة، وتحدث معهم بشكل سريع ووجه رسالة طمأنينة لجمهور الأهلى وجميع من سأل عنه وأكد لهم أن حالته فى تحسن. ويستعد...

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات حالة الخطيب بعد إجراء عملية جراحية فى ألمانيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .