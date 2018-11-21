جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية.. ورقة جديدة لحل أزمة الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل مصراوي:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمباراة الداخلية، ضمن مواجهات الجولة الـ15 لمسابقة الدوري.

وشهدت القائمة عودة مصطفى فتحي وحميد أحداد، وكماتشو، فيما تشهد غياب الثلاثي حمدي النقاز، وفرجاني ساسي، وكاسونجو، لتواجدهم مع منتخبات بلادهم، وأحمد أبو الفتوح وعمر صلاح لتواجدهما مع المنتخب الأوليمبي في مباراته أمام تونس يوم الثلاثاء الماضي.

كما استبعد جروس الثنائي محمود حمدي الونش للإصابة، ومحمد عبدالغني للإيقاف، وأيمن حفني، وأحمد مدبولي، ومحمود عبد المنصف، لأسباب فنية.

وضم جروس، قلب الدفاع القادم مطلع هذا الموسم من بتروجيت محمد عبدالسلام، بسبب أزمة غياب ثنائي قلب الدفاع الونش ومحمد عبدالغني.

وضمت قائمة الزمالك التي أعلنها السويسري كرستيان جروس، كلا من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش "، وعماد السيد.

خط الدفاع: حازم امام، ومحمد أحمد "كماتشو"، محمود علاء، ومحمد عبد السلام، وبهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد، ومحمود عبد العاطى "دونجا"، ومحمود عبد العزيز، ومحمد حسن.

وسط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، وإبراهيم حسن، ومحمد إبراهيم، وعبد الله جمعه، ومحمد حسن، ومصطفى فتحي، يوسف أوباما، ومحمد عنتر.

الهجوم: عمر السعيد، وحميد احداد.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء الخميس، على ملعب بتروسبورت .

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحل الداخلية في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.