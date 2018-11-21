رياضة | برشلونة يستهدف ضم حارس أياكس

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أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة وجد بديلاً للحارس الهولندي جاسبر سيليسن الذي تشير التقارير إلى إمكانية رحيله خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ورغم تأكيدات سيليسين باستمراره مع برشلونة، إلا أن إدارة النادي الكتالوني وضعت خطة للتعاقد مع بديل للحارس الدولي الهولندي.

وقالت صحيفة "ماركا" أن البلوغرانا قرّر استعادة ابن أكاديمية "لاماسيا" الحارس الكاميروني أندريه أونانا الذي يلعب الآن لنادي أياكس أمستردام الهولندي النادي السابق لسيليسين.

أونانا (22 عاماً) من أبناء مدرسة برشلونة حيث بدأ مسيرته في أكاديمية اللاعب الأسبق للنادي ومواطنه صامويل إيتو قبل أن ينضم إلى "لاماسيا" عام 2010 واستمر هناك حتى عام 2015.

الصفقة قد تكلف خزائن الفريق الكتالوني ما بين 15 و20 مليون يورو.