رياضة | الدرندلي: لا نشعر بالغربة في الإمارات والأهلي قادر على الفوز بكل البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدرندلي: لا نشعر بالغربة في الإمارات والأهلي قادر على الفوز بكل البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد الدرندلي، أمين صندوق مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة المتواجدة في الإمارات، إن البعثة لا تشعر بالغربة منذ وصولها إلى الإمارات.

أضاف: “نقدر حزن جماهير الأهلي بعد خسارة نهائي إفريقيا، ولكن نسعى لاستعادة الانتصارات والثقة من جديد، بداية من مباراة الوصل الإماراتي، غدًا.”

وأوضح الدرندلي: “نتطلع للفوز بكل البطولات التي نشارك فيها، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الفريق. ولكن يبقى هذا الأمر هو قدر الفرق الكبيرة، التي لم تعتَد البحث عن مبررات الخسارة.”

وأشار رئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات، أن هناك ثقة شديدة في خبرة اللاعبين لتخطي هذه المواقف الصعبة. وأيضا لدينا ثقة في الجهاز الفني، وهدفنا إرضاء كل من ينتمي للأهلي.

وأضاف أن هناك تركيزًا شديدًا من اللاعبين والجهاز الفني، خاصة وأن الجميع يدرك أهمية المرحلة الحالية. مؤكدًا أنه رغم التعادل ذهابًا 2-2 إلا أننا قادرون على إثبات قوة الأهلي، وهو ما أكدته للاعبين الذين شددت عليهم بأهمية المباراة، وكونها لقاءً مصيريًا.