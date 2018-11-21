رياضة | هشام محمد: جاهزون لإسعاد جماهير الأهلي أمام «الوصل».. غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام محمد: جاهزون لإسعاد جماهير الأهلي أمام «الوصل».. غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الوصل الإماراتي، غدًا، ستكون قوية للغاية. وإن هناك استعدادًا على أعلى مستوى من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق أفضل نتيجة لإسعاد جماهير الأهلي وتخطي هذه المرحلة.
أضاف: “إن الكل حزين بعد خسارة اللقب الإفريقي. ولكن هدفنا كلاعبين تدارك الأمور سريعًا والعودة للانتصارات.”
يذكر أن الأهلي يلتقي الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف مساء غد، الخميس، بتوقيت القاهرة في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت 2-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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