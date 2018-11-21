رياضة | رابط بث مباشر مشاهدة وادي دجلة وبيراميدز (Keno) بث مباشر الدوري المصري اليوم 21-11-2018 | يلا شوت اونلاين | يوتيوب Live

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رابط بث مباشر مشاهدة وادي دجلة وبيراميدز (Keno) بث مباشر الدوري المصري اليوم 21-11-2018 | يلا شوت اونلاين | يوتيوب Live

يستضيف فريق وادي دجلة نظيره بيراميدز اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءًا، في إطار منافسات الجولة الـ 15 في بطولة الدوري الممتاز، على استاد بترو سبورت.

رابط بث مباشر مشاهدة وادي دجلة وبيراميدز (Keno) بث مباشر الدوري المصري اليوم 21-11-2018 | يلا شوت اونلاين | يوتيوب Live

في مواجهة جديدة بالدوري المصري يحل فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني حسام حسن ضيفا صعبا على فريق وادي دجلة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري 2018-2019، بث مباشر مباراة بيراميدز ودجلة اليوم الأربعاء في الدوري المصري.

رابط بث مباشر مشاهدة وادي دجلة وبيراميدز (Keno) بث مباشر الدوري المصري اليوم 21-11-2018 | يلا شوت اونلاين | يوتيوب Live

يسعى بيراميدز لتحقيق فوز ثالث على التوالي مع مدربه حسام حسن، من أجل مواصلة ملاحقة الزمالك على القمة، ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ويعول كثيرا بيراميدز على قدرات البرازيلي كينو أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن، أون سبورت شاهد مباراة بيراميدز ودجلة اليوم الأربعاء في الدوري المصري.

رابط بث مباشر مشاهدة وادي دجلة وبيراميدز (Keno) بث مباشر الدوري المصري اليوم 21-11-2018 | يلا شوت اونلاين | يوتيوب Live

على الجانب الأخر يدخل فريق دجلة مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويعول تاليس المدرب اليوناني كثيرا في خطته على طريقة جديدة باللعب بثلاث مدافعين فقط، على أن يقوم أوتارا وكريم ممدوح ومحمد محمود ودودو الجباس بادوار هجومية مميزة وقوية لارهاق الخصوم.

رابط بث مباشر مشاهدة وادي دجلة وبيراميدز (Keno) بث مباشر الدوري المصري اليوم 21-11-2018 | يلا شوت اونلاين | يوتيوب Live

وتنقل المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء، مجانا مشاهدة مباراة بيراميدز ودجلة بث مباشر في الدوري المصري 21-11-2018.

رابط بث مباشر مشاهدة وادي دجلة وبيراميدز (Keno) بث مباشر الدوري المصري اليوم 21-11-2018 | يلا شوت اونلاين | يوتيوب Live