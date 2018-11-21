رياضة | ريال مدريد يبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح "البدني" للاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح "البدني" للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يثق جداً بـ "بينتوس" مدرب اللياقة البدنية للنادي الملكي، بعد أن استلم أمور تدريب الفريق بدنيًا مع سانتياجو سولاري مؤخرًأ.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الكونفيدنسال" فإن الأمر لايتعلق بصرامة مدرب اللياقة فقط، فالإيطالي أصبح المسؤول عن الإعداد البدني بعد ان تراجع جداً في فترة لوبيتيجي.

وكان يوم أمس هو الأصعب لـ اللاعبين، حيث قضوا ساعتين تمرين بدون كرة، الساعة الأولى كانت في الصالة الرياضية، والساعة الثانية كانت في الملعب بتمارين بدنية قوية بدون كرة.

الجدير بالذكر أن الإدارة المدريدية تتفهم تماما إن هُنالك مشكلة من ناحية اللياقة البدنية للاعبين، ويجب أن يتم اصلاح الأمر.

ودخل الفريق حاليا موسم تحضيري مُصغر مُشابه تماما لماحدث مع قدوم زين الدين زيدان، ومع بينتوس الاستاذ في الأمور البدنية والذي يملك شهادة تدريبية في "الجودو" !