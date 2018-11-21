شكرا لقرائتكم خبر عن «كافاني»: هذا اللاعب أحق من «مودريتش» بجائزة الكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى الأوروجوياني إدينسون كافاني، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن هناك لاعبين أحق من الكرواتي لوكا ​مودريتش​، لاعب ريال مدريد، في الحصول على جائزة الكرة الذهبية، مشيرا إلى أن من يستحق الفوز بها يجب أن يكون من ​المنتخب الفرنسي​.

وخلال حديث صحفي نشرته صحيفة «آس» الإسبانية، قال كافاني: «أعتقد من يستحق الفوز بالكرة الذهبية يجب أن يكون لاعبا فرنسيا، ​فاران​ أو جريزمان أو مبابي».

وأضاف: «هناك لاعبون آخرون لكن يجب أن يكون لاعبا فرنسيا الذي يفوز بالجائزة، لقد فازوا بأشياء عظيمة، يجب أن يكون واحدا من هؤلاء الثلاثة».

وحين سُئل عن أحقية فوز مودريتش بها، ختم قائلًا: «لقد قدم موسما رائعا، لكن فاران أيضا فاز بدوري الأبطال و​كأس العالم​، والاثنان وصلا إلى النهائي ولكن الفرنسي فاز باللقب ويستحق المزيد من التقدير».