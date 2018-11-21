رئيس اتحاد جدة يطالب ب95% من مدرجات الديربي

أثار نواف المقيرن، رئيس اتحاد جدة، جدلًا كبيرًا، اليوم الأربعاء، قبل ديربي جدة المقرر الأحد المقبل، بين فريقه والأهلي، لحساب الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي.
وقال المقيرن، عبر حسابه على "تويتر": "جماهيرية العميد وحضوره الطاغي، تستدعي أن يستأثر كبير جدة بـ95% من المدرجات، ويترك للجار البقية 5%".
وتابع: "الأمر نسبة وتناسب، بحسب التاريخ والأرقام والشعبية.. نتمنى من لجنة المسابقات تفهم ذلك، ونناشدها إعادة النظر في النسبة".
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