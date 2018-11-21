ألمانيا تشعل المنافسة فى قرعة يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن تصنيف منتخبات يورو 2020 المقرر إقامتها بعد عامين فى 12 دولة مختلفة بأوروبا.

وجاء المنتخب الألمانى بطل العالم 2014 فى التصنيف الثانى ليشعل القرعة التى سيتم سحبها يوم 3 ديسمبر المقبل بالعاصمة الأيرلندية دبلن، حيث من المتوقع أن ينضم إلى أحد كبار القارة فى إحدى مجموعات التصفيات.

وسيتم سحب قرعة يورو 2020 وفقًا للمستويات التالية:

المستوى الأول: إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، سويسرا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، كرواتيا، بولندا.

المستوى الثانى: ألمانيا، أيسلندا، البوسنة، أوكرانيا، الدنمارك، روسيا، النمسا، ويلز، التشيك، السويد.

المستوى الثالث: سلوفاكيا، تركيا، جمهورية أيرلندا، أيرلندا الشمالية، النرويج، صربيا، فنلندا، أسكتلندا، بلغاريا، إسرائيل.

المستوى الرابع: رومانيا، المجر، اليونان، ألبانيا، مونتنيجرو، قبرص، إستونيا، سلوفينيا، ليتوانيا، جورجيا.

المستوى الخامس: مقدونيا، بيلاروسيا، كوسوفو، لوكسمبورج، أرمينيا، أذربيجان، كازاخستان، مولدوفا، جزر فارو، جبل طارق.

المستوى السادس: لاتفيا، ليشتينشتاين، أندورا، مالطا، سان مارينو.

وستقام بطولة يورو 2020 فى 12 دولة مختلفة، حيث ستتم إقامة المباريات فى ملاعب متفرقة بمختلف أنحاء القارة العجوز، وسيقام الافتتاح على ملعب الأولمبيكو فى العاصمة الإيطالية روما، والنهائى بملعب ويمبلى فى العاصمة الإنجليزية لندن.