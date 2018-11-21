مران قوي للغائبين عن مباراة الوصل

أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الوصل الإماراتي في كأس زايد، مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقاد حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق مران اللاعبين الذي شارك فيه ميدو جابر وأحمد حمدي وعمرو جمال وأحمد ريان وعمرو بركات ومحمود الجزار.

وأدى أحمد فتحي جلسة علاج طبيعي في «الجيم» ، بينما واصل جونيور أجايي، ورامي ربيعة تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل تحت إشراف طارق عبدالعزيز.

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