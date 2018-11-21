كارتيرون: الأهلي يمتلك الطموح والرغبة القوية لتحقيق الفوز امام الوصل غدا

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للقريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يحترم فريق الوصل الاماراتي ويعلم أن نتيجة التعادل في لقاء الذهاب لدور ال16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب والتي أقيمت في برج العرب بالإسكندرية غير مرضية للأهلي لان التعادل بهدفين لكل فريق يصب في مصلحة الوصل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد الان للحديث عن المباراة بحضور حسام عاشور كابتن الفريق وأضاف كارتيرون ان الأهلي يمتلك الطموح والرغبة القوية في تحقيق الفوز في مباراة الغد خاصة أن الفريق قدم مستوى جيد في لقاء الذهاب وسيطر على المباراة لمدة80 دقيقة لكن المباراة انتهت في النهاية بالتعادل ورغم سيطرة الاهلي على هذا الوقت الكبير من المباراة لم يتمكن من قتل اللقاء بهدف ثاني وفي آخر 10دقائق سكنت شباك الاهلي هدفين فسعي للتعادل وهو ما جعل البعض يظن اننا لم تخض المباراة بكل قوة وهذا غير حقيقي.

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